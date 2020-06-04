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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 4-6-2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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آية الجارحي
اسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعا خلال تعاملات الخميس بنحو 4 جنيهات بعد ان ارتفع بنحو 5 جنيهات بداية تعاملات اليوم.

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا إلى نحو 769 جنيها بعد أن  وصل بالامس 765 جنيها للجرام في محالات الصاغة اليوم، و770 جنيها خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة نحو 878 جنيها في تعاملات اليوم بمحال الصاغة، بينما سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 659 جنيها.

أما سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة، فسجل نحو 513 جنيهات.

ووصل سعر الجنيه الذهب  إلى 6152 جنيها، وأوقية الذهب بـ 27.332 ألف جنيه، وكيلو الذهب بـ 878.857 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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