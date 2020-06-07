الدولار ب 16.25 جنيه .. سعر العملات الأجنبية بالختام اليوم 7-6-2020

ننشر اسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الاحد 7 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى
بلغ سعر صرف الدولار اليوم الاحد 16.15جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 18.21 جنيه للشراء و18.49جنيه للبيع
بلغ سعر صرف الدولار اليوم الاحد 16.15جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 18.21 جنيه للشراء و18.49جنيه للبيع
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.32جنيه للشراء و 20.68 جنيه للبيع.
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وسجل الفرنك السويسرى 16.73 جنيه للشراء و 17.02 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية عند 1.75جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاحد
سجل 100 ين يابانى 14.70جنيه للشراء و 14.90 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .
أقرا ايضا ...
وسجل الفرنك السويسرى 16.73 جنيه للشراء و 17.02 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية عند 1.75جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاحد
سجل 100 ين يابانى 14.70جنيه للشراء و 14.90 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .