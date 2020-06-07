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اقتصاد

الدولار ب 16.25 جنيه .. سعر العملات الأجنبية بالختام اليوم 7-6-2020

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:30 م
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم
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أحمد علام
ننشر اسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الاحد 7 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى


بلغ سعر صرف الدولار اليوم الاحد 16.15جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد

سجل سعر اليورو 18.21 جنيه للشراء و18.49جنيه للبيع 



وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.32جنيه للشراء و 20.68 جنيه للبيع.

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وسجل الفرنك السويسرى 16.73 جنيه للشراء و 17.02 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية عند 1.75جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الاحد

سجل 100 ين يابانى 14.70جنيه للشراء و 14.90 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .





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