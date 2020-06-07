الدولار ب 16.25 جنيه .. سعر العملات الأجنبية بالختام اليوم 7-6-2020





وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.32جنيه للشراء و 20.68 جنيه للبيع.



أقرا ايضا ...



وسجل الفرنك السويسرى 16.73 جنيه للشراء و 17.02 جنيه للبيع .



وسجلت كورنا سويدية عند 1.75جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع .



اسعار العملات الاسيوية اليوم الاحد



سجل 100 ين يابانى 14.70جنيه للشراء و 14.90 جنيه للبيع .



واستقر اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .











