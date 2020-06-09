اقتصادية النواب: تراجع الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة السر فى انخفاض الدولار اليوم بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 قروش هو تحسن الموقف الإقتصادى العالمى، متوقعًا المزيد من الانخفاض بمجرد اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد.





وأوضح "السيد" لـ"صدى البلد"، أن الفترة ماقبل كورونا شهدت انهيارا كبيرا للعملة الخضراء أمام الجنيه المصرى، مما أدى إلى وصوله نحو 15.60، وذلك كان بسبب تحسن تحويلات المصريين بالخارج ودخل قناة السويس والسياحة وزيادة التصدير وتقليل الاستيراد، مما أدى لارتفاع الحصيلة الدولارية فى مصر.









وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعد ظهور أزمة كورونا فى العالم تغير الوضع والتجارة العالمية تقلصت وانخفض سعر المواد البترولية، إضافة إلى انخفاض عدد السفن العابرة لقناة السويس الى جانب تحويلات المصريين بالخارج تراجعت، مؤكدًا أن انخفاض الدولار اليوم دليل على تحسن الموقف الاقتصادي والعملة سوف تنخفض أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.





انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 بقيمة تتراوح مابين 3 إلى 4 قروش وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر. وكان ذلك بعد أن

سجل سعر الدولار فى بنوك (قناة السويس، بلوم، عودة، الأهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ) نحو 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش.



