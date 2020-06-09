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برلمان

اقتصادية النواب: تراجع الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:28 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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حسن رضوان
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة السر فى انخفاض الدولار اليوم بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 قروش هو تحسن الموقف الإقتصادى العالمى، متوقعًا المزيد من الانخفاض بمجرد اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "السيد" لـ"صدى البلد"، أن الفترة ماقبل كورونا شهدت انهيارا كبيرا للعملة الخضراء أمام الجنيه المصرى، مما أدى إلى وصوله نحو 15.60، وذلك كان بسبب تحسن تحويلات المصريين بالخارج ودخل قناة السويس والسياحة وزيادة التصدير وتقليل الاستيراد، مما أدى لارتفاع الحصيلة الدولارية فى مصر.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعد ظهور أزمة كورونا فى العالم تغير الوضع والتجارة العالمية تقلصت وانخفض سعر المواد البترولية، إضافة إلى انخفاض عدد السفن العابرة لقناة السويس الى جانب تحويلات المصريين بالخارج تراجعت، مؤكدًا أن انخفاض الدولار اليوم دليل على تحسن الموقف الاقتصادي والعملة سوف تنخفض أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.

وكان ذلك بعد أن انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 بقيمة تتراوح مابين 3 إلى 4 قروش وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر.

سجل سعر الدولار فى بنوك (قناة السويس، بلوم، عودة، الأهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ) نحو 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش.

كما انخفض سعر الدولار بقيمة 3 قروش فى بنوك ( الأهلى المصرى ، مصر ، التنمية الصناعية ، المصرف العربى الدولى ) ليسجل 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى المصرف المتحد 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع متراجع بقيمة 4 قروش.

واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.12جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى بنك بركة نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.

و استقر فى البنك التجارى الدولى عند16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.
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