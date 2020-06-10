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أخبار البلد

تحديث إرشادات ارتداء الكمامة القماش.. الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا بالفيديو كونفرانس اليوم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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محمد غالي
يعقد مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو كونفرانس عن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت القاهرة. 

ويناقش المؤتمر الصحفي أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، كما يشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين .

ويتحدث بالمؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.
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