تحديث إرشادات ارتداء الكمامة القماش.. الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا بالفيديو كونفرانس اليوم

يعقد مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو كونفرانس عن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.





ويناقش المؤتمر الصحفي أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، كما يشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين .



