أسعار البنزين الجديدة في السعودية.. بيان رسمي من أرامكو اليوم

تتجه أعين المواطنين السعوديين تجاه اسعار البنزين اليوم، حيث ستعلن لجنة الأسعار المؤتمتة وأرامكو السعودية اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020، قرارا رسميا بشأن اسعار البنزين الجديد في البيان، حيث جرى العرف عن مراجعة أسعار البنزين في السعودية في اليوم العاشر من كل شهر، وذلك استنادًا إلى المراجعة التلقائية للعرض والطلب والوضع الاقتصادي العام.





اقرأ أيضا:





أسعار البنزين الجديدة في السعودية

وباتت أسعار البنزين الجديدة مؤخرا أزمة إضافية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، ولكن بعد خفض ساعات حظر التجول في المملكة العربية السعودية ، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، فهل ينعكس ذلك على زيادة الطلب وعلى ارتفاع اسعار البنزين خلال المارجعة المنتظر إعلانها اليوم، خاصة بالنظر إلى ارتفاع سعر النفط الخام الحالي.





أسعار البنزين اليوم

اسعار البنزين من ارامكو بعد المراجعة ، سيتم إصدار بيان حول أسعار البنزين الجديدة خلال ساعات، علما بأن أسعار البنزين في السعودية الحالية على النحو التالي:





بنزين 95:- 0.82 ريال سعودي

بنزين 91:- 0.67 ريال سعودي





أما اسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو بالأرقام، من المقرر أن تعلن اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو من خلال شركة أرامكو للمواد البترولية في المملكة العربية السعودية، والتي تحدد أسعار البنزين الجديد لشهر يونيو 2020، حيث ينتظر المواطنين السعوديين خلال حالة من الترقب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ما إن سوف تكون الأسعار الجديدة متغيرة نحو انخفاض أو ارتفاع بسبب وضع فيروس كورونا المستجد.



