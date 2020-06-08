وظيفة الأوكتان في البنزين و الفرق بين بنزين 92 و 95

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اشرف عطية



عند ارتفاع نسبة الأوكتان في البنزين، فتقل نسبة حدوث انفجار خليط الهواء والبنزين في الوقت المحدد داخل غرفة الاحتراق، وهو ما يساعد المحرك على العمل بصورة طبيعية ولا يفقد قوته وعزمه، وإذا نقصت نسبة الأوكتان في البنزين، فإنه يسبب خلل في توقيت انفجار الخليط وهو ما يسبب فقد المحرك قوته وعزمه و تجد هذا يكون نفس تأثير البنزين المغشوش .



توجد بعض المؤشرات التي تدل على حاجة سيارتك لبنزين يحتوي على نسبة أوكتان أعلى هو ملاحظة أن محرك السيارة يستمر في الدوران حتى بعد إيقافه و تجد من يقول ان هذة مشكلة كهرباء لكن في الواقع هل مشكلة بنزين .



وهذا هو السبب وراء وجود أرقام مختلفة لنوعية البنزين، مثل بنزين 90 وبنزين 92 وبنزين 95، وكلما ارتفع الرقم كلما دل على أن نسبة الأوكتان في هذا البنزين مرتفعة، كما أن كل موديل سيارة لة نسبة أوكتان معينة برقم بنزين مخصص للحفاظ على المحرك من الأضرار. دائما توصي شركات السيارات بضرورة اختيار البنزين المناسب الذي يتناسب مع المحرك لكي تحافظ على جودة محرك سيارتك وقوته ولا تعرضه للتضرر، وتقاس جودة البنزين بنسبة الأوكتان به، والأوكتان هو مادة هيدروكربونية تحتوي على ثمانية ذرات من الكربون مشبعة بالهيدروجين الذي يساعد علي حرق البنزين عند ارتفاع نسبة الأوكتان في البنزين، فتقل نسبة حدوث انفجار خليط الهواء والبنزين في الوقت المحدد داخل غرفة الاحتراق، وهو ما يساعد المحرك على العمل بصورة طبيعية ولا يفقد قوته وعزمه، وإذا نقصت نسبة الأوكتان في البنزين، فإنه يسبب خلل في توقيت انفجار الخليط وهو ما يسبب فقد المحرك قوته وعزمه و تجد هذا يكون نفس تأثير البنزين المغشوش .توجد بعض المؤشرات التي تدل على حاجة سيارتك لبنزين يحتوي على نسبة أوكتان أعلى هو ملاحظة أن محرك السيارة يستمر في الدوران حتى بعد إيقافه و تجد من يقول ان هذة مشكلة كهرباء لكن في الواقع هل مشكلة بنزين .وهذا هو السبب وراء وجود أرقام مختلفة لنوعية البنزين، مثل بنزين 90 وبنزين 92 وبنزين 95، وكلما ارتفع الرقم كلما دل على أن نسبة الأوكتان في هذا البنزين مرتفعة، كما أن كل موديل سيارة لة نسبة أوكتان معينة برقم بنزين مخصص للحفاظ على المحرك من الأضرار.

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