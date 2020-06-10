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اقتصاد

عيار 21 يسجل 177.74 درهم.. تعرف على أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 10 يونيو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار ذهب الإمارات خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب  عيار 21 نحو 177.74 درهم. 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.


سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (203.12 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.30 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (186.20 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (50.6 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (177.74درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 48.39 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (152.74 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (48.39 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (118.49 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.26دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (101.56 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.65 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,317 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,720 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,422  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (387.13 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (203,122  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,302 دولار أمريكي)
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