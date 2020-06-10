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محافظات

تشغيل أول موقف سيارات لنقل المواطنين لـ مدينة الأثاث

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلنت شركة مدينة دمياط للأثاث، عن بدء التشغيل الفعلي لموقف سيارات شطا الجديد بمدينه الأثاث، والخاص بتحرك السيارات من منطقة باب الحرس إلى مدينة دمياط للأثاث، لتوفير وسيلة لنقل المواطنين والعمال والحرفيين من وإلى مدينة الأثاث بشطا.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في تصريحات لها اليوم، أن الموقف سيوفر وسائل انتقال من منطقة شطا حتى داخل مدينة دمياط للأثاث وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على الصناع الحاجزين بالورش والمصانع بالمدينة وتوفير جميع الخدمات لهم.
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كما وجهت محافظ دمياط لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع كافة الإشغالات وإزالة جميع التعديات ورفع المظهر العام بمدخل المدينة.

وأوضحت عوض، أن تشغيل موقف السيارات سيتيح لكافة العاملين بمدينة الآثاث الانتقال من والى المدينة  بسهولة والتى تبعد عن أطراف شطا على الطريق الدولى الساحلى دمياط_ بورسعيد ،حيث كان يعانى العمال والحرفين بالمدينة من صعوبة المواصلات والنتقال للمدينة.


 والجدير بالذكر أن مدينة دمياط للأثاث تعد أول منطقة متخصصة بالشرق الأوسط لصناعة الآثاث على مساحة 331 فدان بتكلفة 3،6 مليار جنيه تم افتتاحها العام الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


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