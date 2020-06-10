تشغيل أول موقف سيارات لنقل المواطنين لـ مدينة الأثاث

أعلنت شركة مدينة دمياط للأثاث، عن بدء التشغيل الفعلي لموقف سيارات شطا الجديد بمدينه الأثاث، والخاص بتحرك السيارات من منطقة باب الحرس إلى مدينة دمياط للأثاث، لتوفير وسيلة لنقل المواطنين والعمال والحرفيين من وإلى مدينة الأثاث بشطا.



ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في تصريحات لها اليوم، أن الموقف سيوفر وسائل انتقال من منطقة شطا حتى داخل مدينة دمياط للأثاث وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على الصناع الحاجزين بالورش والمصانع بالمدينة وتوفير جميع الخدمات لهم.

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وأوضحت عوض، أن تشغيل موقف السيارات سيتيح لكافة العاملين بمدينة الآثاث الانتقال من والى المدينة بسهولة والتى تبعد عن أطراف شطا على الطريق الدولى الساحلى دمياط_ بورسعيد ،حيث كان يعانى العمال والحرفين بالمدينة من صعوبة المواصلات والنتقال للمدينة.









والجدير بالذكر أن مدينة دمياط للأثاث تعد أول منطقة متخصصة بالشرق الأوسط لصناعة الآثاث على مساحة 331 فدان بتكلفة 3،6 مليار جنيه تم افتتاحها العام الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



