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حوادث

ضبط 1850 طن سلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:31 ص
سلع غذائية
سلع غذائية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

تمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لحيازته كمية قدرها 1,850 طن سلع غذائية عبارة عن "مكرونة، سكر حر" ، و1200 عبوة "زيت طعام، خل طعام" مجهولة المصدر، قام المذكور بحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.


وكان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

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