مخرجش من مصر .. رضا عبد العال: مش مهم مين نادي القرن.. فيديو

وأضاف

في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي إسلام صادق ان هذا اللقب مهم وشرف لأي ناد في مصر ، وان يكون صاحب هذا اللقب ناديا مصريا يُعد إضافة قوية للكرة المصرية .