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رياضة

مخرجش من مصر .. رضا عبد العال: مش مهم مين نادي القرن.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:17 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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حسن العمدة
أكد رضا عبد العال، مُحلل فريق البريمو أنه ليس مهمًا من هو صاحب لقب القرن الافريقي سواء كان فريق الأهلي او الزمالك والأهم ألا يخرج هذا اللقب من مصر .

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي إسلام صادق ان هذا اللقب مهم وشرف لأي ناد في مصر ، وان يكون صاحب هذا اللقب ناديا مصريا يُعد إضافة قوية للكرة المصرية .

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وتابع أن فريقي الأهلي والزمالك من أكبر الأندية في افريقيا نظرا للبطولات التي حققوها وعدم خروج اللقب خارج الفريقين فهو شرف كبير  للدوري المصري  .

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
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