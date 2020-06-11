3 جنيهات ارتفاعا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام

ارتفعت اسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات فى السوق المحلى ، نظرا لارتفاع سعر الذهب عالميًا لتسجل الأوقية 1734 دولار الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية.
أسعار الذهب بالسوق المحلي:
عيار 18 : 664 جنيها للجرام.
عيار 21 : 775 جنيها للجرام.
عيار 24 : 885 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب : 6200 جنيه.
السعر العالمي : 1734 دولارا.
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وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.