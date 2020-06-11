هدفك تخريب مصر.. رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة لـ منى مينا

هاجم رواد السوشيال ميديا، الدكتورة منى مينا بسبب هجومها على الدولة عبر قنوات الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى ترويجها أفكارا تتبناها الجماعة.





وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "أكاذيبك ما زالت مستمرة وأصبحت سلسلة حلقات من الكذب والتدليس".





وقال آخر: "إلى متى ستستمرين في خداع المصريين وتبنى أكاذيب الإخوان الإرهابيين"، وأضاف: "ألا ترين أن الشعب المصرى الواعى لفظ الإخوان وعملاءهم وأذنابهم.. وأفشل مخططاتهم لبث الوقيعة بين الشعب ودولته ومؤسساته الوطنية".





وقال آخر: "نعلم أن ذلك نتيجة إفلاس وأن هدفك هو تخريب البلد ونشر الفوضى".