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حوادث

هدفك تخريب مصر.. رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة لـ منى مينا

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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مصطفى رماح
هاجم رواد السوشيال ميديا، الدكتورة منى مينا بسبب هجومها على الدولة عبر قنوات الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى ترويجها أفكارا تتبناها الجماعة.

وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "أكاذيبك ما زالت مستمرة وأصبحت سلسلة حلقات من الكذب والتدليس".

وقال آخر: "إلى متى ستستمرين في خداع المصريين وتبنى أكاذيب الإخوان الإرهابيين"، وأضاف: "ألا ترين أن الشعب المصرى الواعى لفظ الإخوان وعملاءهم وأذنابهم.. وأفشل مخططاتهم لبث الوقيعة بين الشعب ودولته ومؤسساته الوطنية".

وقال آخر: "نعلم أن ذلك نتيجة إفلاس وأن هدفك هو تخريب البلد ونشر الفوضى".
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