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توك شو

واصل.. خدمة جديدة من وزارة الاتصالات للوقاية من كورونا بلغة الإشارة.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:24 م
خدمه الكترونية جديدة
خدمه الكترونية جديدة للكشف عن اعراض
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ريهام فيكتور
قال محمد صفوت، مترجم لغة الإشارة، إن وزارة الاتصالات أعلنت عن خدمة إلكترونية جديدة للكشف على أعراض فيروس كورونا بلغة الإشارة، موضحا أن هناك الكثير من أصحاب لغة الإشارة يحتاجون إلى التعرف على أعراضه وكيفية الوقاية منه.

وأضافت ناريمان المهدى، مترجمة لغة إشارة، خلال برنامج "صباحك مصرى"، المذاع على فضائية "إم بى سى مصر 2"، أنه يتم التعرف على تفاصيل الحالة ومن ثم تسجيل البيانات لتحديد الخدمة التى يحتاج إليها.

وأشارت إلى أن خدمة ذوى الإعاقة تحتاج إلى خلع الكمامة عند التحدث معهم، منوهة إلى أن لغة الإشارة تحتاج الى تواصل عن طريق الهجاء الإصبعى أو الإشارة اليدوية أو حركة شفايف الفم.

وتابعت دكتور نهى ربيع، مديرة المسؤولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل حياة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال استخدام أبلكيشن "واصل".

وأكدت مديرة المسؤولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، أنهم يسعون لدمج ذوى الإعاقات والأشخاص العاديين لأنهم فى النهاية يعيشون فى مجتمع واحد.
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