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رياضة

جماهير الأهلي تدعم زينة خالد الغندور بعد إصابتها بفيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:19 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج#الأهلاوية_بيدعموا_زينة_الغندور بعد إصابة الطفلة زينة ابنة الكابتن خالد الغندور نجم الزمالك السابق بفيروس كورونا المستجد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :بعيدًا عن أي اختلاف كروي نتمني الشفاء العاجل لابنه الكابتن خالد الغندور كابتن نادي الزمالك بعد أن أصابها فيروس كورونا اللعين  شفاها الله وعافاها وإن شاء الله ترجع بالف سلامه ليك ي كابتن خالد

‏ربنا يشفيها ويعفو عنها يارب..انتي اد التحدي ان شاء الله تقومي بالسلامة ‎..‎#الاهلاويه_يدعموا_زينه_الغندور


أشرفت احمد تغني لنجلة خالد الغندور بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد

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