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فن

بعد حبسها بسبب ممارسة الدعارة.. الجمهور يطارد شيري هانم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:49 ص
شيري هانم
شيري هانم
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آيه عاطف
تصدرت شيري هانم، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد قرار حبسها هي وزمردة بتهمة نشر مواد خادشة للحياء وممارسة الدعارة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمتين "شريفة" -وشهرتها "شيري هانم"- و"نورا" -وشهرتها "زمردة"- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.

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ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

بينما أقرت السيدتان بإنشائهما لقناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لإعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء العام، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية والحصول على استفادة وربح مادي.

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