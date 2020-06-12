بعد حبسها بسبب ممارسة الدعارة.. الجمهور يطارد شيري هانم

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمتين "شريفة" -وشهرتها "شيري هانم"- و"نورا" -وشهرتها "زمردة"- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.





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