AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمم المتحدة: معدل الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا في اليمن مرتفع بشكل مثير للقلق

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:03 م
فيروس كورونا في اليمن
فيروس كورونا في اليمن
Advertisements
أ ش أ
قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة "إن معدل الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن مرتفع بشكل مقلق".

وأضاف ليركا - خلال مؤتمر صحفي في جنيف عبر الإنترنت اليوم /الجمعة/ - "أنه بين 10 أبريل الماضى و11 يونيو الجارى أعلنت السلطات اليمنية عن 564 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 130 حالة وفاة.. موضحا أنه حتى 6 يونيو الجارى كان أعلى عدد للحالات المؤكدة في عدن، حيث تم الإبلاغ عن 130 حالة، بما في ذلك 5 حالات وفاة، ثم حضرموت حيث تم الإبلاغ عن 126 حالة، بما في ذلك 48 حالة وفاة".

ولفت إلى أن التقارير تشير إلى أن العديد من الأشخاص يموتون مع أعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ومعتدلة غالبا ما لا يبحثون عن رعاية صحية ولا يلتمسون العلاج إلا عندما يكونون في حالة حرجة، مفسرا ذلك بأنه قد يعود إلى الخوف من وصمة العار والمخاوف بشأن السلامة وعدم القدرة على الوصول إلى الاختبار.

وأكد المتحدث الأممي أن وكالات الإغاثة فى اليمن تبذل كل ما في وسعها لزيادة الاستجابة، حيث تعطى الأولوية لقمع انتقال الفيروس من خلال إشراك المجتمع عبر الحملات الإعلامية العامة وشراء وتوزيع الإمدادات والمعدات الطبية، إضافة إلى العمل على إنقاذ الأرواح من خلال دعم الاستعدادات الطبية والاستجابة السريرية للوباء وحماية نظام الرعاية الصحية العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن

تسجيل 120 حالة اشتباه بفيروس كورونا في اليمن

حدث ما كنا نخشاه.. الأمم المتحدة تتحدث عن انتشار فيروس كورونا في بلد عربي

مقدمو الخدمة الطبية في الهند يتعرضون للتنمر بسبب كورونا

ألمانيا تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا

مرض و ليس وصمة عار.. سبب زيادة حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر

ترشيحاتنا

تلذذ بتألمهم.. أمريكي يتعمد تسميم 8 مشردين بطعام ملوث

تطبق الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في معاشك

بعد اتصال مع الكحلاوي.. التضامن تتدخل لـ إنقاذ المسنين بالباقيات الصالحات من كورونا

الصين تبدأ تجربة لقاح كورونا المحتمل على المسافرين إلى الخارج

شطة: الجدارة الرياضية تضع الزمالك فى ورطة وحرام ظلم الأهلي حال إلغاء الدورى

بقميص ممزق.. نادية الجندى تتألق بإطلالة شبابية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل

شاهد.. تصميم تخيلي لسيارة ميتسوبيشي 4000 GT الرياضية