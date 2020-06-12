AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 نصائح للمصابين بـ كورونا لعلاج التليف الرئوى

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:41 م
10 نصائح للمصابين
10 نصائح للمصابين بـ كورونا لعلاج التليف الرئوى
Advertisements
اسماء محمد
يأتى التليف الرئوى فى مقدمة الأمراض التى يتعرض لها المصابون بـ فيروس كورونا وبعض المتعافين منه وهو من أخطر الأعراض التى تهدد حياة الإنسان.

ونعرض لكم 10 نصائح يمكن فعلها فى المنزل لعلاج التليف الرئوى للمصابين بـ فيروس كورونا وفقا لما ذكره موقع " stylecraze ".
إقرأ أيضا 
•تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الأسماك خاصة الدهنية والدجاج
•تناول الخضروات مثل البروكلي والجزر والطماطم والسبانخ والبطاطا 
•احرص على الفواكه المضادة للأكسدة مثل التوت والكرز والمانجو والموز
•تناول الأعشاب البحرية ، بذور الكتان ، النعناع وشاي اللافندر
•تناول الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت 
•تجنب شرب الكحول ، وأقلع عن التدخين.
•تدرب على التنفس العميق.
•ابتعد عن أي شيء قد يؤدي إلى تفاقم أعراض مثل الدخان وبعض الأطعمة والمشروبات.
•ابتعد عن صعود الأماكن ذات الارتفاعات العالية وما إلى ذلك.
•ممارسة تمارين مناسبة للحالة بشكل منتظم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغربها التفاح والبروكلي .. أنواع غير متوقعة من الطعام تسبب انتفاخ المعدة فى رمضان

فى الطقس الحار.. أطعمة تجنبك العطش

أبرزها ممارسة الرياضة .. نصائح مهمة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

أطعمة لذيذة لعلاج الحموضة

لمحاربة كورونا.. أبرز 4 فيتامينات لتعزيز المناعة

شهر التوعية بالجنف: أهمية النصائح الغذائية واليوجا للأشخاص المصابين به

ترشيحاتنا

الحكومة: أدوية علاج المخالطين والمصابين بـ كورونا أثناء العزل المنزلي متوافرة

بعد إصابة إبنته بكورونا.. #الأهلاوية_يدعمون_زينة_الغندور يتصدر تويتر

حذر من التقبيل.. أمجد الحداد: ارتداء الكمامات أهم إجراء وقائي ضد كورونا

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان

مفتى الجمهورية: الالتزام بإجراءات الحكومة لمواجهة كورونا طاعة لله.. فيديو

فيديوجراف.. لماذا ظهرت دنيا سمير غانم مع الأميرة ديانا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل

شاهد.. تصميم تخيلي لسيارة ميتسوبيشي 4000 GT الرياضية