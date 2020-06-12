10 نصائح للمصابين بـ كورونا لعلاج التليف الرئوى

يأتى التليف الرئوى فى مقدمة الأمراض التى يتعرض لها المصابون بـ فيروس كورونا وبعض المتعافين منه وهو من أخطر الأعراض التى تهدد حياة الإنسان.





ونعرض لكم 10 نصائح يمكن فعلها فى المنزل لعلاج التليف الرئوى للمصابين بـ فيروس كورونا وفقا لما ذكره موقع " stylecraze ".

إقرأ أيضا

•تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الأسماك خاصة الدهنية والدجاج

•تناول الخضروات مثل البروكلي والجزر والطماطم والسبانخ والبطاطا

•احرص على الفواكه المضادة للأكسدة مثل التوت والكرز والمانجو والموز

•تناول الأعشاب البحرية ، بذور الكتان ، النعناع وشاي اللافندر

•تناول الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت

•تجنب شرب الكحول ، وأقلع عن التدخين.

•تدرب على التنفس العميق.

•ابتعد عن أي شيء قد يؤدي إلى تفاقم أعراض مثل الدخان وبعض الأطعمة والمشروبات.

•ابتعد عن صعود الأماكن ذات الارتفاعات العالية وما إلى ذلك.

•ممارسة تمارين مناسبة للحالة بشكل منتظم .



