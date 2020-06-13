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حوادث

حبس مالك شركة لحيازته 312 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة

السبت 13/يونيو/2020 - 03:02 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة المقطم وااخليفة الجزئية، حبس مالك شركة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 312 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

وامرت النيابة بارسال عينة من المضبوطات للطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل عن جودتها وصلاحيتها.

وكان رجال الامن بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم لحيازته ٣١٢ ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر .

وبالفحص تبين أن المضبوطات عبارة عن "شاش طبى – رباط ضاغط – فوطة طبية – مريلة تمريض"، فتم التحفظ عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك، إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. 
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