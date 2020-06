لكزس تكشف عن الفيديو التشويقي لسيارتها IS2021

كشفت عملاق السيارات اليابانية لكزس عن فيديو تشويقي قصير عن السيارة الجديدة كليا IS 2021 وظهرت السيارة والتي تعتبر منافسة لبي إم دبليو الفئة الثالثة ستحصل على تغييرات خارجية هامة سنلاحظ بشكل خاص الشريط الضوئي الخلفي الانيق على مدار عرض السيارة





وتتميز هذه السيارة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر، والذي تصل قوته حاليًا إلى 311 حصان وعزم 380 نيوتن.متر، مع توقعات باستمرار المحركات للجيل الجديد، لتشمل أيضًا محرك 4 سلندر 2.0 لتر بقوة 241 حصان، وقد نرى تحديثات لها لتحسين صرفية الوقود والأداء.





كما أن جميع موديلاتها ستنطلق بدفع خلفي 8 سرعات كما سنرى دفع كلي لنسخ V6.. كما أشارت تقارير أن لكزس IS ستحصل على نسخة 500 الأعلى في المجال بقوة 416 حصان وعزم 600 نيوتن.متر، وسنتأكد من كل ذلك قريبًا.



يذكر أن شركة لكزس التجارية بشكل مفاجئ عن تأجيل طرح سيارتها is إلى عام 2021 بعدما قالت من قبل انها ستعلن عنها يوم 9 شهر يونيو الجاري.