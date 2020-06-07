بسبب كورونا وفلويد .. لكزس تؤجل طرح IS إلى 2021

كشفت شركة لكزس التجارية بشكل مفاجئ عن تأجيل طرح سيارتها is إلى عام 2021 بعدما قالت من قبل انها ستعلن عنها يوم 9 شهر يونيو الجاري.



كما قررت تأجيل الكشف عن is 2021 بشكل مفاجئ منذ ساعات بالإضافة إلا أنها ترجح التقارير أن المقصود هو أزمة المظاهرات العالمية التي اشتغلت في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قتل شرطي للمواطن جورج فلويد .





ومن المعروف ان الولايات المتحدة الامريكية تعرضت لحالات عديدة من السرقة وخاصة الماركات العالمية مثل مرسيدس .



وأصبح العالم يواجه قضيتين مهمتين وهي العنصرية التي وصلت إلى القتل أمام الكاميرات أما الثانية هي فيروس كورونا والذي يتوقع أن ينتشر في الدول التي تشهد احتجاجات بشكل قوي .



كما أصدرت تويوتا المالكة لعلامة لكزس بيان تحدثت فيه عن التعصب غير المقبول والعنصرية المرفوضة وفي الوقت ذاته غياب الوعي بسبب التجمعات الكبيرة وعدم الأخذ في الاعتبار بالاحتياطات اللازمة بسبب فيروس كورونا ومن المنتظر أن تعلن الشركة عن موعد جديد لطرح سيارتها والتي تتميز بتصميم أكثر تطورا.





