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سيارات

لكزس تعلن موعد الكشف عن IS الفاخرة.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة لكزس لصناعة السيارات الفاخرة التابعة لشركة تويوتا اليابانية عن استعدادها للكشف عن الطراز IS 2021  يوم 9 يونيو الجاري .

وتم تحديث السيارة لكزس IS لتكون النموذج الأبرز الذي يحصل على  المصابيح الخلفية ذات العرض الكامل، وهذه تعتبر ميزة تصميمة للشركة تزداد شعبيتها في السنوات الأخيرة .

و تشير أحدث التسريبات إلى أن طراز  IS 500 مع محرك ال  V8  قد يكون فعليا خيارا من خيارات LS القادمة وقد يكون معها محرك سعة 5 ليترات أو توربو مزدوج تم تطويره حديثًا من شأنه أن أن يكون اضافة قوية للكزس IS

كما تشير بعض التقارير إلى أنه قد يتم نقل المحركات أيضًا ، وأن IS 500 قد لا تحتوي على محرك V8. وبدلًا من ذلك ، سيتم التحول باتجاه محرك التوربو المزدوج 3.5 لتر V6 من LS500  والذي يضخ قوة  416 حصانًا و 442 قدمًا (600 نيوتن متر) من عزم الدوران.ومع تقاعد الطراز  GS ،  فالمتوقع أن IS ستملأ الفراغ الذي تركته .

وفيما يتعلق  بالمقصورة الداخلية فمن المتوقع أن تأتي أكثر فخامة حيث سيكون هناك ضخ للتكنولوجيا الحديثة بقوة  ، أما الهيئة الخارجية للسياره فمن المثير للفضول تلك الاخبار التي تقول بأنها ستأتي  بمظهر رياضي مثير خاصة لجهة الخلفية التي تم تحديثها بشكل واضح خاصة الأنوار التي أصبحت ممتده بعرض السيارة بالكامل .

وهناك تقرير ياباني اشار الي عودة محتمله ل V8 وإذا كان التقرير حقيقي في معلوماته  فستحصل لكزس ال اس على محرك V8 ، وفي العموم فإن الخبر الشائع في اليابان انه سيتم طرح فيس لفت بسيط لطراز لكزس LS موديل 2021 ويشمل تعديل المصد الأمامي .

بالإضافة إلى تحسين بعض التفاصيل وسيتم استبدال المرايات الجانبية بمرابات رقمية تعمل بالكاميرات بالاضافة للأنوار الخلفية الممتده بعرض السياره .

لكزس تعلن موعد الكشف عن IS الفاخرة.. صور
لكزس تعلن موعد الكشف عن IS الفاخرة.. صور
لكزس تعلن موعد الكشف عن IS الفاخرة.. صور
لكزس تعلن موعد الكشف عن IS الفاخرة.. صور
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