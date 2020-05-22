لكزس lexus تقرر تخفيض أسعارها في مصر بقيمة 500 ألف جنيه

في ظل التخفيضات العديدة التي بدأتها شركات السيارات في مصر قرر وكيل لكزس التابع لشركة تويوتا تخفيض أسعار موديلاته اليوم في مصر وشملت التخفيضات الطرازات الثلاثة التي توفرها الشركة، والتي تشمل لكزس lexus lx 570 متعددة الاستخدامات و لكزس lexus ls ولكزس lexus es .

السيارة لكزس LS فقد تم تخفيض سعرها بداية من 400 الي 500 ألف جنيه حيث تم تخفيض سعر أول فئة من 5 مليون و400 ألف جنيه الي 5 مليون جنيه بينما انخفض سعر ثاني فئة 450 ألف جنيه من 6 مليون و150 ألف جنيه الي 5 مليون و700 ألف جنيه كما شملت التخفيضات الفئة الثالثة من السيارة بواقع نصف مليون جنيه التي انخفضت من 6 مليون و750 ألف جنيه الي 6 مليون و250 ألف جنيه.











وانخفض سعر لكزس ES ، بقيمة تتراوح من 150 الي 180 ألف جنيه، حيث تراجع سعر أول فئة من 2 مليون و650 ألف إلى 2 مليون و150 ألف جنيه وسعر ثاني فئة من 2 مليون و830 ألف جنيه الي 2 مليون و650 ألف جنيه.



