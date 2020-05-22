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سيارات

لكزس lexus تقرر تخفيض أسعارها في مصر بقيمة 500 ألف جنيه

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:11 م
لكزس lexus lx 570
لكزس lexus lx 570
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احمد عبد القوي - اشرف عطية

في ظل التخفيضات العديدة التي بدأتها شركات السيارات في مصر قرر وكيل لكزس التابع لشركة تويوتا تخفيض أسعار موديلاته اليوم في مصر  وشملت التخفيضات الطرازات الثلاثة التي توفرها الشركة، والتي تشمل لكزس lexus lx 570 متعددة الاستخدامات و لكزس lexus ls ولكزس lexus es .

السيارة لكزس LX570 موديل 2017 | موقع سيارات خليجية

السيارة لكزس LS فقد تم تخفيض سعرها بداية من 400 الي 500 ألف جنيه حيث تم تخفيض سعر أول فئة من 5 مليون و400 ألف جنيه الي 5 مليون جنيه بينما انخفض سعر ثاني فئة 450 ألف جنيه من 6 مليون و150 ألف جنيه الي 5 مليون و700 ألف جنيه كما شملت التخفيضات الفئة الثالثة من السيارة بواقع نصف مليون جنيه التي انخفضت من 6 مليون و750 ألف جنيه الي 6 مليون و250 ألف جنيه. 


لكزس تحضّر LS 500 للأسواق وتحدد السعر | Arabs Auto


وانخفض سعر لكزس ES ، بقيمة تتراوح من 150 الي 180 ألف جنيه، حيث تراجع سعر أول فئة من 2 مليون و650 ألف إلى 2 مليون و150 ألف جنيه وسعر ثاني فئة من 2 مليون و830 ألف جنيه الي 2 مليون و650 ألف جنيه. 


لكزس ES موديل 2019 - اسعار ومواصفات الموديل الجديد | ArabGT

أما السيارة لكزس LX570 موديل 2020 ، فقد شهدت تخفيضات بواقع 350 ألف جنيه لينخفض في أثرها سعر أول فئة من السيارة من 5 مليون و600 ألف جنيه الي 5 مليون و250 ألف جنيه وسعر ثاني فئة انخفض من 5 مليون و800 ألف جنيه الي 5 مليون و450 ألف جنيه.

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