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توك شو

مسئولية كبيرة.. تامر كروان يكشف كواليس مشاركته فى مسلسل الإختيار

السبت 13/يونيو/2020 - 05:01 ص
تامر كروان
تامر كروان
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حمزة شعيب

كشف الموسيقار تامر كروان، كواليس مشاركته فى مسلسل الإختيار، قائلا:"مسئولية كبيرة كانت تتطلب مني التركيز".

وتابع كروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دى إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،:"  كنت اشعر بمسئولية كبيرة تجاه مسلسل الإختيار وذلك لانها قصة ملحمة تجسد سيرة البطل الشهيد أحمد المنسي".

وأكمل:" الهدف من موسيقي المسلسل كان عمل مزج بين الفخر والحزن البسيط حتى تصل المشاهد لقلب المواطن".

وكان الموسيقار تامر كروان قد قام بعمل الموسيقى لعدد من الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضانى الماضى مثل مسلسل ونحب تانى ليه ومسلسل 100 وش

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