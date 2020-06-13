رافضين وصاية الفيفا والجبلاية.. العمومية تتحفظ على بند الـ١٢ عاما وتتمسك بإلغاء الـ٨ سنوات





وبموجب توصية الفيفا يتعين على أي عضو فى مجلس ادارة اتحاد الكرة ألا يقضى فى منصبه سوى ٣ دورات فقط بواقع ١٢ عاما على الا يترشح بعد مضى تلك المدة فى منصبه مدى الحياة.





وتحفظ مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على توصية الفيفا وتمسكوا بضرورة إقرار بند الثماني سنوات على الا يترشح اى عضو فى مجلس ادارة الجبلاية بعد انقضاء دورتين فى الاتحاد.





فيما رفض غالبية أعضاء الجمعية العمومية وصاية الفيفا وبند ال ١٢ عاما ومقترح اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة بند الثماني سنوات وتمسكوا بعدم تحديد اية فترة زمنية امام اى مرشح على انتخابات مجلس ادارة الجبلاية مشيرين إلى أنهم سوف يقومون باختيار الأصلح لقيادة سفينة الكرة المصرية.







يذكر أن لغطا يدور فى الوقت الراهن بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة الفيفا بشأن مواعيد انتخابات مجلس ادارة للجبلاية القادم واجراؤها لمدة عام أو ٤ سنوات.

تلقت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني توصية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإقرار بند الـ١٢ عاما فى انتخابات مجلس الإدارة القادم للجبلاية.