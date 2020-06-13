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منوعات

بفارق 41 عاما بينهما.. مسنة تتبنى شابا وتتزوجه بعد فترة.. صور

السبت 13/يونيو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تزوجت سيدة بالغة من العمر 65 عاما من شاب 24 عاما، بعد أن قررت تبنيه منذ قرابة عام، ولكن خلال تلك الفترة تحولت المشاعر من السيدة المسنة للشاب إلى مشاعر عاطفية من رجل إلى امرأة. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطالنية، إن السيدة الإندونيسية "ماباه جامبرينج" البالغة من العمر 65 عاما، قررت تبني الشاب اردي واراس البالغ من العمر 24، الذي يعيش في سومطرة بإندونيسيا على أن يكون لها معينا بعد فراق أولادها لها وانشغال كل منهم بحياته الخاصة. 

تحولت مشاعر التبني بداخل السيدة الستينية والشاب العشريني إلى قصة حب مشتعلة، وعرضت عليه الزواج ووافق الشاب بلا تردد وقررا الزواج بأسرع وقت. 

اتصلت السيدة بأبنائها وأخبرتهم أنها ستتزوج مرة أخرى، فصدموا من ذلك الخبر، ولكن صدمتهم الكبرى كانت عند علمهم من يكون العريس، ولكنهم تقبلوا الوضع ووافقوا. 

جدير بالذكر أن اردي وزوجته ليسوا أول زوجين بفارق سن كبير في إندونيسيا، ولكن ذكرت الصحيفة أن سيدة بالغة من العمر 100 عام قررت الزواج في هذا السن من شاب ثلاثيني.
بفارق 41 عاما بينهما.. مسنة تتبنى شابا وتتزوجه بعد فترة.. صور
بفارق 41 عاما بينهما.. مسنة تتبنى شابا وتتزوجه بعد فترة.. صور
بفارق 41 عاما بينهما.. مسنة تتبنى شابا وتتزوجه بعد فترة.. صور
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