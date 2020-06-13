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فن

أوس أوس ينشر كواليس أغنية "واو واو" من مسلسل اتنين فى الصندوق.. شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر الفنان أوس أوس فيديو من كواليس تصوير اغنية "واو واو" وهى إحدى الأغاني التى جاءت ضمن أحداث مسلسله "أتنين فى الصندوق" الذي عرض فى موسم رمضان الماضي.


وعلق أوس أوس علي الفيديو قائلا: "كواليس تسجيل الاغنية العظيمة التى لن يتذكرها التاريخ اغنيه (واو واو) مع الموسيقار العبقرى محمود طلعت انا اسف تقريبا دمرتلك تاريخك .


كان الفنان أوس أوس، نشر عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" مجموعه صور من كواليس مسلسل "اتنين فى الصندوق" الذى تم عرضه فى رمضان، بصحبة المخرج  محمد مصطفى والمنتج عبدالله أبو الفتوح ومدير التصوير مروان صابر والفنان حمدى الميرغنى.  


وعلق أوس أوس على الصورة قائلا: "الحمدلله رب العالمين 🙌🏻 مبسوط جدا بردود الافعال طول شهر رمضان وبجد مش عارف اشكركوا ازاي يا اعظم جمهور في العالم ❤️❤️". 


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وأضاف أوس أوس: "بس انا بقي حابب اشكر الناس الي تعبت قوي معانا عشان نقدر نقدم لكم حاجه تليق بيكم.. اولا المنتج والاخ الكبير الاستاذ عبدالله ابو الفتوح الي اتحمس ل فكرتنا ووقف معانا وكان في ضهرنا في كل حاجه ثانيا المؤلف الجامد قوي قوي لؤي السيد شكرا علي مجهودك وتعبك معانا"


كما وجه الشكر لمدير التصوير مروان صابر، قائلا: ايه العظمه دي بقي والاهم الاب الروحي للمسلسل المخرج المبدع استاذ محمد مصطفى".


وانهى كلامة بشكر كل فريق عمل المسلسل من فنانين وفنيين وعمال علي مجهودهم، قائلا: كان شرف لينا الشغل معاكم بحبكم قوي والي اللقاء في اعمال قادمه ان شاء الله 


وشارك أوس أوس فى بطولة مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أيضا الفنان حمدى الميرغنى وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.
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