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فن

الأب الحقيقي اللي يقف وراء ظهر أولاده.. أوس أوس يشارك جمهوره بفيديو من مسلسل اثنين في الصندوق..شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:31 ص
أوس أوس
أوس أوس
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مصطفى كرم

شارك الفنان محمد أسامة " أوس أوس" جمهور بفيديو جديد له عبر حسابه بإنستجرام  من إحدى حلقات مسلسل اثنين في الصندوق.

وظهر أوس أوس مع حمدى المرغني بالفيديو ليقنعوا والدهم بالمسلسل بالغناء والتمثيل ليرفض على الفور، وعلق أوس أوس على الفيديو قائلا "الأب الحقيقي إللي يقف وراء ظهر أولاده ".

ويشارك أوس أوس وحمدى المرغني في الموسم الرمضاني ببطولة مسلسل  "2 في الصندوق" ويعرض على قناة "إم بي سي مصر".

المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدينـ ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية

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