AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صاحب الموهبة المتفردة.. رسالة حمدى المرغنى لـ خالد النبوى

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
وجه الفنان حمدى المرغنى رسالة شكر للفنان خالد النبوى من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقال المرغنى من خلال رسالته: "شكرًا ليك علي اخلاصك في عملك وأبداعك في فنك ..انا أول واحد من جمهورك ومحبينك ومتابعينك ياصاحب الموهبة المتفردة في دنيا الفن".

ورد الفنان خالد النبوى على التغريدة قائلا: "متشكر جدا ي حمدي ي جميل .. ومبروك نجاح ٢ في الصندوق..أتمنى لك النجاح الكبير و تحقق كل اللي تتمناه..ونلتقي على خير قريب إن شاء الله ".


ومن ناحية أخرى رد الفنان حمدي المرغني على الانتقادات التي وجهت إلى الفنانين بسبب عدم ذهابهم إلى جنازة الراحل حسن حسني.

وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "أحكامكم على الناس بمجرد افتراضات وتخمينات ما هي إلا افتراءات، الله أعلم بظروف كل شخص على حدة، ‏أنا مثلا واحد من الوسط الفني الملقى عليه اتهام التقصير في عزاء الكبير القدير المغفور له حسن حسني".

وتابع: "استيقظت من النوم ‏فوجئت بوفاته بعد دفنه، اتقوا الله واحترموا لحظة وفاته وادعوا له بالرحمة والمغفرة خيرًا من الغيبة والنميمة وإلقاء الناس بالباطل".‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعًا ياصاحب القلب الأبيض.. حمدى المرغنى ينعى الفنان الراحل جورج سيدهم

محمد أنور يهنئ حمدى المرغنى بـ عيد ميلاده على طريقته الخاصة

من كواليس 2 في الصندوق.. أحدث ظهور لـ أوس أوس وحمدي الميرغني

حمدى المرغنى يهنئ ويزو بعيد ميلادها ... شاهد

حمدي المرغني عن الحلقة الـ6 من اتنين في الصندوق: بداية الأحداث بجد

لليوم الثانى على التوالي.. نجوم الفن يواصلون ردود الأفعال على مسلسل الاختيار

ترشيحاتنا

بالشيفون المطرز.. وعد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

الأحد.. بدء حجز شقق الإعلان الـ13 لوحدات الإسكان الاجتماعى

نهاية مأساوية.. شاب إسباني يحتفظ بـ 25 ثعبانا وكانت هذه النتيجة

إديتنا براح .. مستشار وزيرة الصحة يكشف تأثير مناعة المصريين على كورونا

الابن البار.. حكاية جابر حمل أمه المصابة بكورونا ولم يخش من العدوى

كل ما تريد معرفته عن التقديم لـ رياض الأطفال في المدارس الدولية الحكومية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أول ظهور علني منذ تفشي الوباء.. ملكة بريطانيا تمارس رياضة ركوب الخيل

سكودا scoda تطرح سيارة جديدة في مصر.. فيديو وصور

بالشيفون المطرز.. وعد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور