صاحب الموهبة المتفردة.. رسالة حمدى المرغنى لـ خالد النبوى





وقال المرغنى من خلال رسالته: "شكرًا ليك علي اخلاصك في عملك وأبداعك في فنك ..انا أول واحد من جمهورك ومحبينك ومتابعينك ياصاحب الموهبة المتفردة في دنيا الفن".





ورد الفنان خالد النبوى على التغريدة قائلا: "متشكر جدا ي حمدي ي جميل .. ومبروك نجاح ٢ في الصندوق..أتمنى لك النجاح الكبير و تحقق كل اللي تتمناه..ونلتقي على خير قريب إن شاء الله ".









ومن ناحية أخرى رد الفنان حمدي المرغني على الانتقادات التي وجهت إلى الفنانين بسبب عدم ذهابهم إلى جنازة الراحل حسن حسني.





وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "أحكامكم على الناس بمجرد افتراضات وتخمينات ما هي إلا افتراءات، الله أعلم بظروف كل شخص على حدة، ‏أنا مثلا واحد من الوسط الفني الملقى عليه اتهام التقصير في عزاء الكبير القدير المغفور له حسن حسني".





وتابع: "استيقظت من النوم ‏فوجئت بوفاته بعد دفنه، اتقوا الله واحترموا لحظة وفاته وادعوا له بالرحمة والمغفرة خيرًا من الغيبة والنميمة وإلقاء الناس بالباطل".‏

شكرًا ليك علي أخلاصك في عملك وأبداعك في فنك ..انا أول واحد من جمهورك ومحبينك ومتابعينك ياصاحب الموهبة المتفردة في دنيا الفن ❤️❤️ — Hamdy Marghany (@HamdyActor) May 31, 2020