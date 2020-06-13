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محافظات

لجنة لمراجعة مطابقة الاشتراطات للعقارات الصادر لها تراخيص بالدقهلية

السبت 13/يونيو/2020 - 05:04 م
لجنة مراجعة البناء
لجنة مراجعة البناء
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همت الحسينى
 قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تشكيل لجنة برئاسة السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ،  وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.

اوضح محافظ الدقهلية بان القرار يتضمن مهام اللجنة وتتركز فى مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن وذلك للتاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والاشتراطات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء او السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها .

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اضاف المحافظ بان اللجنة ستقوم بحصر اعمال الترميم والتدعيم فقط الجارى تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على القرار والتاكد من مطابقتها لشروط الترخيص واخطار وزارة التنمية المحلية بها على الفور.

 كلف محافظ الدقهلية بانعقاد اول اجتماع للجنة اليوم.

تناول الاجتماع استعراض ومناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ اعمال اللجنه تنفيذا لقرار محافظ الدقهلية ، وذلك بهدف سرعة الانتهاء من اعمالها تيسيرا على المواطنين واوضح نائب المحافظ انه تقرر وضع نموذج موحد لفحص العقارات التى يشملها القرار المذكور نطاق الوحدات المحلية المشار اليها من خلال استاذه كلية الهندسة بالتعاون مع التخطيط العمرانى والشئون الهندسية بالمحافظة على ان يتم رفع تقارير بالاعمال التى تتم بناء على اجتماعات اللجنه التى تنعقد اسبوعيا حتى انتهاء اعمال الحصر والمراجعة للعقارات المشار اليها

واضاف اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام ان اعمال اللجنة المشار اليها تتضمن الفحص للعقارات التى صدر لها تراخيص سابقة وجارى تنفيذها فقط وايضا اعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور هذا القرار.
لجنة لمراجعة مطابقة الاشتراطات للعقارات الصادر لها تراخيص بالدقهلية
لجنة لمراجعة مطابقة الاشتراطات للعقارات الصادر لها تراخيص بالدقهلية
لجنة لمراجعة مطابقة الاشتراطات للعقارات الصادر لها تراخيص بالدقهلية
لجنة لمراجعة مطابقة الاشتراطات للعقارات الصادر لها تراخيص بالدقهلية
لجنة لمراجعة مطابقة الاشتراطات للعقارات الصادر لها تراخيص بالدقهلية
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