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بين الناس

تطهير وتعقيم شوارع الخصوص بالقليوبية.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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منار نور - أحمد بيسو
قامت عدة حملات لتعقيم وتطهير الشوارع والأماكن العامة والمحلات وغيرها للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد زيادة أعداد الإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد. 

رصدت عدسة "صدى البلد"، مجموعة من شباب الحى بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية  يقومون بتعقيم وتطهير المحلات والشوارع فى المنطقة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الأهالى من الإصابة بفيروس كورونا.

كان رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه اعتبارًا من 30 مايو الماضي وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، سيتم الالتزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الأماكن المحظور فيها عدم ارتداء الكمامة هي الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة وإلا سيتم المنع من دخول تلك الأماكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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