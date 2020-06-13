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مستشار الرئيس يوضح حقيقة وجود أكثر من نوع كورونا فى مصر ..فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 06:47 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، إن الحكومة عملت على توفير جميع احتياجات مرضى فيروس كورونا من العلاج، وأماكن العزل، والمستشفيات.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم' المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، اليوم السبت، أنه كلما ازدادت أعداد المصابين يتم إتاحة أماكن بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأوضح "تاج الدين" أن لكل مرحلة وحسب أعداد المصابين يتم تحديث الأساليب الوقائية وبروتوكولات العلاج والتشخيص لمواجهة هذا الفيروس.

وتابع أن هناك عملا فكريا  ليلًا ونهارًا  لتحديد كيفية التعامل مع كل مرحلة من مراحل انتشار الفيروس، لمعرفة كيفية مواجهته بالأسلوب الأمثل.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي دراسة تثبت أن مصر بها أكتر من نوع لفيروس كورونا، موضحا أن النوع المتواجد حاليا هو الوبائي ويتمثل في ثلاث صور هما الحالات البسيطة، والمتوسطة والحرجة.

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