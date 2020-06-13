1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، فضلًا عن 14 وفاة جديدة.





وحذّر خبراء الطب من أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن يسبب مرض السكري لدى الأشخاص الذين كانوا أصحاء في السابق.









ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم الكشف في أبحاث سابقة عن أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لديهم مخاطر أعلى للوفاة من فيروس كورونا، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن الأصحاء الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا يمكن أن يصابوا بمرض السكري أيضًا.





ونشرت مجموعة مكونة من 17 خبيرًا أمس مقالًا في مجلة نيو إنجلاند الطبية، يشرح بالتفصيل كيف أن البروتين الذي يساعد الفيروس على دخول الخلايا البشرية لا يوجد فقط في الرئتين، ولكن أيضًا في الأعضاء الأخرى.





ووجد الباحثون أن بروتين ACE-2 يمكن أن يدخل أيضًا إلى الأنسجة والأعضاء التي تدير استقلاب الجلوكوز ، بما في ذلك البنكرياس والكبد والأمعاء الدقيقة والكلى ، حيث يمكن أن يعطل بشدة معالجة سكر الدم.





وقال فرانشيسكو روبينو ، أستاذ جراحة التمثيل الغذائي في King's College London، أن العديد من مرضى فيروس لا يعرفون أنهم يمكن أن يصابوا بمرض السكري وأن الفيروس نفسه يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.