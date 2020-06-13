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أخبار العالم

تعافى 102 ألف حالة.. أفريقيا تسجل 225 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 03:54 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد حيث وصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 225,105 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، من بينهم 6,040 حالة وفاة وتعافى 102,846 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن القارات الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد وهما الأمريكتان، مؤكدة أن تلك القارتين تتحملان العبء الأكبر لوباء فيروس كورونا على مستوى العالم في الوقت الحالي، حيث توجد في أمريكا الشمالية والجنوبية 4 من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة.


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وأوضح مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن وباء كورونا المستجد"نشط بشدة" في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، قائلا: "الوضع الحالي في البرازيل، إحدى البؤر الساخنة للفيروس في الوقت الحالي، يثير قلقا متزايدا خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية".


وأضاف ريان أن المنظومة الصحية في البرازيل ما زالت تواكب الوضع إلا أن بعض وحدات العناية المركزة في مرحلة حرجة وتحت ضغط شديد مع شغل أكثر من 90% من الأسرة.

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