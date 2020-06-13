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فيديو جراف

فيديوجراف.. دول هزمت كورونا بخطوات حازمة

السبت 13/يونيو/2020 - 03:37 م
دول خالية من كورونا
دول خالية من كورونا
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أحمد محرم - إعداد: ايمان عبداللطيف

قبل شهرين أو ثلاثة كان فيروس كورونا يكتسح أنحاء العالم بكل قوة، لكن أعلنت النرويج السيطرة على الفيروس بعد فترة قصيرة من بدء انتشاره فيها، والأردن أيضا أعلن للمرة الأولى عدم تسجيل إصابات جديدة.


وتتخذ السلطات الأردنية قرارات رفع إجراءات الحظر على أساس محلي، أي حسب ظروف كل محافظة، وبشكل عام سجل الأردن عددًا ضئيلًا للغاية من الإصابات والوفيات بالوباء.


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وسجل الأردن حتى الآن 890 إصابة بفيروس كورونا، بينها 211 حالة نشطة حاليًا، و9 حالات وفاة، ولمزيد من التفاصيل حول دول هزمت كورونا بخطوات حازمة، تابع الفيديوجراف التالى:

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