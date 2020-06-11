فيديوجراف.. قرارات حكومية جديدة للفتح التدريجي

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واصدر الدكتور مصطفى مدبولي 9 قرارات بشأن مواعيد الحظر وعددا من التدابير الاحترازية من اجل التعايش في ظل ازمة فيروس كورونا المستجد.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن قرارات الحكومة الجديدة بشأن الفتح التدريجي في ظل فيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.