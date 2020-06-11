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فيديوجراف.. قرارات حكومية جديدة للفتح التدريجي

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:39 م
قرارات الحكومة
قرارات الحكومة
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قسم الاخبار - اعداد منار شعبان
أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن لجنة إدارة أزمة كورونا عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واستعرضت الفتح التدريجي في ظل وجود فيروس كورونا، واتخذت عددا من الإجراءات الجديدة بشأن حظر التجول سيبدأ تطبيقها بداية من الأحد المقبل.


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واصدر الدكتور مصطفى مدبولي 9 قرارات بشأن  مواعيد الحظر وعددا من التدابير الاحترازية من اجل التعايش في ظل ازمة فيروس كورونا المستجد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن قرارات الحكومة الجديدة بشأن الفتح التدريجي في ظل فيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.
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