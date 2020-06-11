مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة



أعلن أسامة هيكل ، وزير الدولة للإعلام، أن لجنة إدارة أزمة كورونا عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واستعرضت الفتح التدريجي في ظل وجود فيروس كورونا.





أسامة هيكل إ ن للجنة اتفقت على استمرار وقالن للجنة اتفقت على استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا، ووقف حركة النقل العام من الساعة 8 مساء.





وأضاف أنه تقرر مد ساعة للمحال التجارية على أن ينتهي العمل 6 مساء، واستمرار تخفيف العمل في المصالح الحكومية.





وأشار إلى أنه تقرر السماح للنوادي بالبدء باستلام الاشتراكات ورفع كفاءات المباني في هذه النوادي، كما ناقشت اللجنة دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة.





وأوضح أن اللجنة قررت استمرار غلق المتنزهات حتى نهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أنه لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.





واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" الأسبوع الماضي، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذلك ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة، وإجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، كما تم عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، كما تم استعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها.