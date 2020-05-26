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رياضة

فتح النوادي ومراكز الشباب .. عودة التدريبات الجماعية والنشاط الرياضي 15 يونيو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:46 م
تدريبات جماعية
تدريبات جماعية
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ريهام بكير
تدرس وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية مع وزارة الصحة، والجهات المعنية، لرفعها لمجلس الوزراء، لعودة النشاط الرياضي تدريجيا منتصف يونيو المقبل ، ومن ثم تعميمها على كل من اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات الرياضية، الاندية الرياضية العامة والخاصة، مراكز الشباب، والاندية الصحية، وجميع الجهات الشبابية والرياضية التابعة.


جاء ذلك بعد تصريحات مصادر حكومية لـ"صدى البلد" بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، سوف تنعقد خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة آخر المستجدات، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من شهر يونيو.




وعودة النشاط الرياضي، تشمل فتح بعض النوادي ومراكز الشباب وعودة تدريب الفرق الرياضية في ظل وجود الإجراءات الوقائية، ومن المقرر عودة التدريبات بشكل جزئي سوف يبدأ يوم 15 يونيو المقبل.


وأشارت المصادر، إلى شروط عودة النشاط تدريجيا، بالتأكيد على مراكز الشباب والنوادي بتوفير الأدوات الخاصة بالكشف الطبي والمعقمة، والعمل على توفير غرفة عزل مؤقتة في حالات الضرورة.


وأضافت المصادر أنه سيتم توزيع لاعبى الفرق على الباصات التي يستقلونها، بحيث يتم تقليل أعداد الفريق في كل أتوبيس، كما سيتم وضع مطهرات في غرف خلع الملابس. 
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