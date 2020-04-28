لتنفيذها بعد انتهاء أزمة كورونا..شعراوي: ندرس مقترحات مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم

تابع اللواء محود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية واتصالاتها الجارية مع الأندية الرياضية لسرعة تطوير وتجميل الأسوار الخاصة بتلك النوادى بما يتماشى مع أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة، وكذا إقامة جراجات أرضية أو سطحية للسيارات داخل مقار تلك الأندية أسوة بما تم فى بعض الأندية الرياضية الأخرى، واستيعاب أعداد السيارات للأعضاء المترددين على النادى وكذا مساعدة الدولة فى حل مشكلة التكدسات والإختناقات المرورية التى تسببها تلك السيارات.









جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية لبحث تنفيذ التكليفات الرئاسية ومجلس الوزراء بمقر الوزارة.









وأوضح اللواء خالد عبد العال أنه تمت مخاطبة الأندية بتوفير جراجات بها للحد من تكدس انتظار السيارات فى الشوارع المحيطة، ما يعيق حركة المرور وسير المواطنين.









كما أشار اللواء أحمد راشد إلى أنه سيتم البدء في دراسة هذا الملف الهام ومخاطبة الأندية الرياضية الموجودة فى نطاق محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 3 أشهر وتمت زيادة المدة لتكون 6 أشهر.









كما عرض راشد جهود المحافظة فيما يخص إزالة التعديات ومنع البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية، وفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وغلق الأسواق العشوائية.









كما عرض اللواء محمد الشريف جهود محافظة الإسكندرية فيما يخص إزالة التعديات وعدد التراخيص التى يتم إصدارها سنويًا للبناء وأعداد المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية.









ووجه اللواء محمود شعراوى خلال اللقاء باستمرار المحافظات فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات من جميع الشوارع وتحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات واستغلال فترة الحظر ومواعيد فتح وغلق المحال فى الانتهاء من المشروعات الجارية فى المحافظات.









وقال شعراوى إنه فى إطار القرارات والإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتى من ضمنها، تم تحديد مواعيد لغلق المحال والمولات والمطاعم والكافتيريات، سيتم التواصل مع جميع المحافظات خلال الفترة الجارية لدراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب انتهاء أزمة كورونا والاستفادة من التجرية الحالية فى هذا الشأن، خاصة بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.









كما تم خلال الاجتماع أيضًا بحث الجهود الجارية لتحسين موارد المحافظات فيما يخص انتظار السيارات بالشوارع، وجدد شعراوى التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة ومراجعة جميع العقود الموقعة بين مختلف الأحياء فى القاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض الشركات أو الأشخاص فيما يخص استئجار بعض الشوارع والساحات لانتظار السيارات، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من بعض التجارب والأفكار التى نفذتها بعض المحافظات فيما يخص مشكلة الجراجات فى الشوارع الرئيسية والعمومية ومن بينها ما تم فى محافظة الدقهلية، أو طرح المحاور والشوارع للمزاد أو الشركات الخاصة.









كما تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظات فيما يخص تحصيل حقوق الدولة من جميع المواقف العشوائية ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية بالمواقف والتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور للتعامل بحسم مع المخالفين مع وضع خطة لاستبدالها بمواقف بأخرى رسمية.