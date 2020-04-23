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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان بشأن الإجراءات الاحترازية لحماية طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:07 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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فريدة محمد
تقدمت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الاجراءات الاحترازيه التى اتخذتها الوزارة لحماية طلاب الثانوية العامة أثناء إجراء الامتحانات وآليات منع التجمعات بين الطلبة خصوصا امام المدارس واثناء دخول وخروج الطلاب.


وأشارت عبد العزيز فى بيان صحفى لها، إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت إجراء امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها وعدم وجود أي تغيير فيها على عكس السنوات الأخرى، الأمر الذي يتطلب أخذ العديد من الاجراءات الاحترازيه اللازمة لإجراء تلك الامتحانات لا سيما وأن هناك تقريبا مليون طالب في الصف الثالث الثانوي، وفي ظل زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا لا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الطلاب، والاعلان عن ذلك لطمأنتهم واولياء امورهم.


وأوضحت أن الوزارة لم تعلن حتى الآن الاجراءات التي سيتم اتخاذها في اللجان لحماية الطلبة والمعلمين والحفاظ على صحتهم أثناء أداء الامتحانات، وتطبيق كافة طرق السلامة والوقاية للحفاظ على صحة الطلاب وعدم ظهور اصابات او انتقال عدوى بينهم ليس فقط داخل اللجان ولكن فى فناء المدارس وأمامها، لا سيما وأن أولياء الأمور والطلبة يتجمعون أمام المدارس.


ولفتت الى أن هناك حتمية لإعلان الوزارة عن الاجراءات الاحترازيه لطمأنة الجميع فجزء كبير من تركيز الطالب حالته النفسيه خصوصا مع خروج بعض المطالب بالتأجيل او ايجاد بديل.


وتساءلت عضو مجلس النواب، لماذا لا يتم الاستعانة بمراكز الشباب كلجان بحيث تقل الاعداد فى المدارس؟.
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