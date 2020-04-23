أجهزة 4 مدن جديدة تتلقى طلبات تراخيص البناء عبر البريد الالكتروني

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وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: سيتم تلقى طلبات المواطنين بمدينة النوبارية الجديدة، عبر البريد الإلكتروني

[email protected] .



وأضاف المهندس عبد المطلب ممدوح أنه سيتم مراجعة طلبات المواطنين بكل مدينة من قبل الإدارة المختصة بالجهاز الخاص بها، وسيتم التواصل مع العملاء عن طريق البريد الالكتروني واستيفاء المستندات ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمقار أجهزة تلك المدن، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات. وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: سيتم تلقى طلبات المواطنين بمدينة النوبارية الجديدة، عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وبمدينة المنيا الجديدة عبر البريد الإلكتروني [email protected] بجانب تراخيص أعمال الحفر، وفى مدينة بني سويف الجديدة عبر البريد الإلكتروني [email protected] Com، وفى مدينة العبور الجديدة على البريد الالكترونيوأضاف المهندس عبد المطلب ممدوح أنه سيتم مراجعة طلبات المواطنين بكل مدينة من قبل الإدارة المختصة بالجهاز الخاص بها، وسيتم التواصل مع العملاء عن طريق البريد الالكتروني واستيفاء المستندات ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمقار أجهزة تلك المدن، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.



تجدر الإشارة إلى أن عددا آخر من المدن سبق أن أعلنت عن استقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء، وبعض الخدمات الأخرى، عبر البريد الالكتروني المخصص لكل مدينة.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن أجهزة مدن (بنى سويف الجديدة - النوبارية الجديدة - المنيا الجديدة - العبور الجديدة)، ستتلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الالكتروني المخصص لكل مدينة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا من أجهزة المدن الجديدة على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.