AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أجهزة 4 مدن جديدة تتلقى طلبات تراخيص البناء عبر البريد الالكتروني

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أمنه عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن أجهزة مدن (بنى سويف الجديدة - النوبارية الجديدة - المنيا الجديدة - العبور الجديدة)، ستتلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الالكتروني المخصص لكل مدينة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا من أجهزة المدن الجديدة على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.


وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: سيتم تلقى طلبات المواطنين بمدينة  النوبارية الجديدة، عبر البريد الإلكتروني [email protected]،   وبمدينة المنيا الجديدة عبر  البريد الإلكتروني  [email protected] بجانب تراخيص أعمال الحفر، وفى مدينة بني سويف الجديدة عبر البريد الإلكتروني  [email protected] Com، وفى مدينة العبور الجديدة على البريد الالكتروني
[email protected].

وأضاف المهندس عبد المطلب ممدوح أنه سيتم مراجعة طلبات المواطنين بكل مدينة من قبل الإدارة المختصة بالجهاز الخاص بها، وسيتم التواصل مع العملاء عن طريق البريد الالكتروني واستيفاء المستندات ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمقار أجهزة تلك المدن، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.

تجدر الإشارة إلى أن عددا آخر من المدن سبق أن أعلنت عن استقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء، وبعض الخدمات الأخرى، عبر البريد الالكتروني المخصص لكل مدينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين العالقين بالسودان

استخراج تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني.. تفاصيل

جهاز مدينة دمياط الجديدة يعلن تلقي طلبات استخراج تراخيص البناء عبر البريد الإلكترونى

أجهزة المدن الجديدة تواصل إزالة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة

شاهد.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لإزالة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أنور إسماعيل.. نهاية مأساوية في ظروف غامضة

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس

مرض غامض يضرب ألمانيا.. والعلماء: لا يوجد أي تفسير حتى الآن

في عيد ميلاد أحمد عزمي.. قصة اتهامه بـ قضية مخدرات وقتل شقيقه على يد مسجل خطر

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية

حكم صيام من لا يصلي .. هل العبادة صحيحة أم عليه القضاء؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس