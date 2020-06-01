تعديل ساعات الحظر.. أسامة هيكل يكشف قرارات حصرية لمواجهة إصابات كورونا.. فيديو

كشف أسامة هيكل وزير الإعلام قرارات جديدة لمواجهة إصابات فيروس كورونا المستجد، وتعديل ساعات الحظر، مؤكدا أن اليوم الاجتماع الثاني للمجموعة الطبية الثاني خلال 48 ساعة.





وقال هيكل ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الأن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الأحد، وخرج عدة قرارات هامة أولها قرار بتعديل الحظر وبيدا من الخامسة صباحًا لكي يتمكن المواطن من الذهاب لعمله صباحا، مضيفا أن هناك اتفاق على أن دخول منظومة المستشفيات الجماعية لكورونا.





وأضاف وزير الإعلام، أنه تم تحديد أرقام جديد لتلقي شكاوي واستفسارات فيروس كورونا المستجد، وتم تكليف المحافظين المساعدة في هذا الأمر، مستدركا انه هناك إجراءات أخرى تتعلق بطرق العلاج لمرض كورونا ونوصل له العلاج لأقرب وحدة صحية قريبة منه ويحصل عليها عن طريق الرقم القومي، ونقله عن طريق الدليفري لبعض الحالات.

وأكد الوزير، أن الأجهزة الرقابية مع المحافظين تتولى متابعة علاج مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة وأسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن هناك قرارات عنيفة ضد المستشفيات الخاصة المخالفة لقرارات الدولة، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع مشاكل الأطباء.