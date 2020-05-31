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وزير الإعلام يكشف سبب تعديل مواعيد حظر التجوال

الأحد 31/مايو/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الاجتماع الذي عقد اليوم بمجلس الوزراء كان للمجموعة الطبية، وهو الاجتماع الثاني لها والتي تتكون من وزراء الصحة والتعليم العالي، ومستشار الرئيس للشئون الصحية؛ لمراجعة الإجراءات التي تمت، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات خلاله بحضور وزير الداخلية.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أنه تم تعديل مواعيد الحظر لتصبح من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحًا حتى 15 يونيو لحين إشعار أخر، بناءً على مطلب عدد كبير من المؤسسات.

وتابع وزير الدولة للإعلام، أن دخول المستشفيات الجامعية ضمن منظومة مواجهة كورونا علاوة على العزل المنزلي، مع توصيل العلاج للمصابين واستلامهم بالرقم القومي، موضحًا أن رئيس الوزراء اقترح توصيل العلاج لكبار السن او من يعيش بمفرده وجاري دراسة ذلك.


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