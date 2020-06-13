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تعليم

ماتبعتهاش من إيميل صاحبك.. تجارة حلوان توجه تحذيرًا لطلاب النقل قبل تسليم الأبحاث

السبت 13/يونيو/2020 - 11:01 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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كريم ناصر
ردَّ الدكتور نشأت الوكيل، القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، على تساؤلات طلاب فرق النقل؛ والمتعلقة بمشاكل إرسال الأبحاث، قائلا إنه من الضرورى تسمية البحث برقم الجلوس الخاص بالبريد الالكترونى للمرسل، حيث إن الموقع لا يقبل أى بحث إلا برقم الجلوس . 

وأوضح انه يجب ان يذكر اسم الطالب المرسل للبحث بالخانة الخاصة بالمجموعة بالبحث، منوها إلى أنه على طلاب التخلفات الالتزام بالإيميلات الخاصة بهم، وعدم إرسال أبحاث على إيميلات أخرى؛ حتى لا يرفض البحث. 

وأشار إلى أنه فى حالة إرسال البحث وعدم وصول الرد التلقائى من الكلية بأن البحث تم إرساله، فهذا لا يدعو للذعر لأن البحث يكون وقتها قيد الإرسال. 

وأضاف أنه يجب على الطلاب قبل إرسال الأبحاث التأكد من كتابة كافة البيانات الصحيحة وتحويل البحث إلى ملف bdf.
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