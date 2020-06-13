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رياضة

ميرتنز يصبح الهداف التاريخي لـ نابولي متفوقا على مارادونا ..فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أصبح البلجيكي درايز ميرتنز الهداف التاريخي لنادي نابولي الإيطالي بعد هدفه في شباك ضيفه إنتر ميلان، ضمن منافسات لقاء العودة من نصف نهائي كأس إيطاليا.

ورفع ميرتينز رصيده إلى 122 هدفا مع نابولى فى جميع المسابقات، ليتخطى الرقم الرقم القياسي السابق للنجم السلوفاكى  ماريك هامسيك الذى سجل 121 هدفا، ومن بعدهم يأتى الأسطورة  الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، برصيد 115 هدفا.


وتشير النتيجة الان بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويكفى فريق  نابولي بقيادة مدريه جينارو جاتوزو التعادل السلبي في لقاء الليلة، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

في المقابل يدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز بنتيجة 2-1 أو أكثر، لضمان التأهل إلى الدور النهائي، بينما سيلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح حال انتهاء المباراة بفوز إنتر ميلان بنتيجة 1-0.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز نابولي على إنتر ميلان بهدف نظيف، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وسيواجه المتأهل من مباراة اليوم، نظيره يوفنتوس في المباراة النهائية، يوم الأربعاء المقبل.

وتقام مباريات مسابقة كأس إيطاليا بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
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