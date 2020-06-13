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محافظ البحر الأحمر: إلغاء ترخيص الفندق المخالف للقواعد الصحية

السبت 13/يونيو/2020 - 11:18 م
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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حمزة شعيب

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إنه تم إلغاء ترخيص الفندق الذى تم تداول فيديو له يظهر تجمع كبير به، على أنغام الموسيقى.

وأضاف المحافظ خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قرار إلغاء الترخيص جاء بالتنسيق مع وزير السياحة، وتابع:"أرقص مع العائلة ولكن لا تخالف القواعد الطبية والصحية للتشغيل".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 11529 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

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