بعد حسم التأهل.. موعد نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي

بعد إقصاء قطبي مدينة ميلانو ، إنتر وميلان من الدور نصف النهائي . حجز فريقا يوفنتوس ونابولي مقاعدهما في نهائي كأس إيطاليا المقرر إقامته على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما، وذلك





وكان من المقرر أن يقام نهائي كأس إيطاليا على ملعب أولمبيكو، وذلك يوم 13 من شهر مايو، في غياب أصحاب الأرض بعد أن ودع الجياولورسي والنسور البطولة في دور ربع النهائي.





لكن بعد انتشار فيروس كورونا وتأجيل جميع المسابقات، تم تحديد موعد جديد للنهائي مع العودة، وهو الأربعاء 17 يونيو 2020.



