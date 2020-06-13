بعد حسم التأهل.. موعد نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي

حجز فريقا يوفنتوس ونابولي مقاعدهما في نهائي كأس إيطاليا المقرر إقامته على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما، وذلك بعد إقصاء قطبي مدينة ميلانو ، إنتر وميلان من الدور نصف النهائي.
وكان من المقرر أن يقام نهائي كأس إيطاليا على ملعب أولمبيكو، وذلك يوم 13 من شهر مايو، في غياب أصحاب الأرض بعد أن ودع الجياولورسي والنسور البطولة في دور ربع النهائي.
لكن بعد انتشار فيروس كورونا وتأجيل جميع المسابقات، تم تحديد موعد جديد للنهائي مع العودة، وهو الأربعاء 17 يونيو 2020.
ونجح منذ قليل فريق نابولي في بلوغ نهائي كأس إيطاليا بعد تعادله على أرضه مع إنتر ميلان بهدف لمثله، وذلك على أرضيه ملعب السان باولو" ضمن لقاء العودة من نصف نهائي المسابقة المحلية.
واستطاع كريستيان إيركسن أن يسجل هدف التقدم سريعًا لصالح إنتر ميلان بعد 3 دقائق فقط من ركلة ركنية في الجانب الأيسر صوبها الدنماركي في الشباك مباشرة، ولم يتمكن دافيد أوسبينا من التعامل معها.
كما تألق أوسبينا في التصدي للكرة كان سببًا في تعادل فريقه بالدقيقة 41 بعدما لعب كرة سريعة تجاه إنسيني الذي اتطلق بها وسط غياب من عناصر الانتر ومررها لدريس ميرتنز الذي سدد أرضية من لمسة واحدة لتسكن الشباك.