بعد انفجار موجة ثانية لكورونا .. بكين تعلن حالة الطوارئ وتسجل أكبر ارتفاع للإصابات فى شهرين

قال المتحدث باسم حكومة بلدية العاصمة الصينية ومدير مكتبها الإعلامي، شو هيجيان، اليوم الأحد، إن بكين في "حالة الطوارئ" بعد ظهور حالات إصابة جديدة في شينفادي ، أكبر سوق جملة في المدينة.





وفى وقت سابق اليوم، سجلت الصين 57 حالة اصابة جديدة بالفيروس المستجد، وهو اكبر ارتفاع يومى فى شهرين تقريبا، وتم ربط 36 من جميع الحالات الجديدة بسوق بكين.





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وصباح أمس السبت، عقد مركز مكافحة الفيروس في بكين، الاجتماع الثامن والستين، خلال الاجتماع، تم الإقرار بأنه تم الكشف عن حالات مؤكدة من الإصابة بالفيروس كورونا في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، وإلى جانب ذلك، كلها مرتبطة وقال شو فى مؤتمر صحفى ان بكين دخلت بالفعل بسبب سوق الجملة الموبوء فى وضع الطوارئ.





وأضاف شو أنه من الضروري منع نمو الاصابات بشكل أكبر من أجل عدم السماح للوباء بالانتشار.





وأغلقت السلطات في شينفادي، أمس السبت بعد أن اكتشفت 46 ناقلًا للفيروس، بدون أعراض مرتبطة بالسوق بعد اختبار شامل.





وعلاوة على ذلك، تم إعادة فرض الإغلاق في فنجتاي في العاصمة، حيث يقع السوق.



