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برلمان

القائمة المغلقة أفضل.. أشرف رشاد: مستقبل وطن نظم عددا كبيرا من جلسات الحوار بشأن قوانين الانتخابات

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:21 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
قال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونائب رئيس الحزب، ان الحزب نظم عدد كبير من جلسات الحوار المجتمعى بشأن مشروعات قوانين الانتخابات. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروعات قوانين الانتخابات. 

وانتقد رشاد في كلمته، أحد رؤساء الأحزاب دون تسميته، قائلا: "اتصلنا بأحد رؤساء الأحزاب لحضور جلسات الحوار المجتمعى، ولكنه اعتذر نظرا لتواجده في الجونة" حسبما قال، مضيفا: "والان رئيس ذلك الحزب يغير مواقفه خلال الجلسة العامة. 

وانتقد رشاد، مطالبات البعض بالنص على اجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، قائلا: "مش هنعمل قوائم نسبية تفصيل، علشان نجيب شوية ناس بعينها، حيث يهدف البعض لضمان بعض المقاعد والتضحية بالباقى".

وأوضح أن القائمة المغلقة هي الأفضل، وتتماشى مع رؤية وثقافة الشعب المصرى، كما ان الجزء الفردى سيسمح باختيار الأفضل والأنسب في مقاعد الفردى. 

وشهدت الجلسة العامة، قبل كلمة أشرف رشاد،  مطالبة النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، باختيار القائمة النسبية بدلا من المغلقة.
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