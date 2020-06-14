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فن

بالصور.. لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة على حمام السباحة

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:17 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، صور أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، عبر خاصية "ستورى" على موقع تبادل الصور"إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية فى الصور بإطلالة مثيرة وهى ترتدى ملابس البحر ونظارة شمس.

واعتمدت "لاميتا فرنجية" على المكياج الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

بالصور.. لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة على حمام السباحة
بالصور.. لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة على حمام السباحة
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