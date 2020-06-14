4 آلاف كمامة يوميا... تفاصيل إطلاق مبادرة كمامات من صنع الغارمات .. فيديو

قالت نوال مصطفى رئيس جمعية أطفال السجينات، إن جميع دول العالم تعانى الفترة الحالية من أزمة كورونا خاصة فى ظل الهبوط الاقتصادى وتوقف حركة الانتاج العالمية .
وأوضحت رئيس جمعية أطفال السجينات ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية DMC ، أن الجمعية أطلقت مؤخرا "مبادرة كمامات من صنع الغارمات" بهدف فتح باب رزق للسيدات الغارمات داخل الجمعية .
ولفتت إلى أن الجمعية تنتج يوميا 4 آلاف كمامة ، مشيرة إلى الجمعية تواصلت مع وزارة الصناعة والتجارة لأخذ كافة المواصفات القياسية لتصنيع الكمامة والتى تعتمد بشكل رئيسى على صنعها بشكل وقائى وليس طبيا بهدف تحقيق أقصى وقاية ضد كورونا .
وتابعت: ان الجمعية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا با رتداء الكمامة الطبية ، والحرص على التباعد الاجتماعى .
يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة أطلقت مؤخرا الكمامة القماش بسعر ٥ جنيهات، ويمكن غسلها واستخدامها أكثر من مرة.