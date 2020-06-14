4 آلاف كمامة يوميا... تفاصيل إطلاق مبادرة كمامات من صنع الغارمات .. فيديو

رئيس جمعية أطفال السجينات ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية DMC ، أن الجمعية أطلقت مؤخرا "

مبادرة كمامات من صنع الغارمات" بهدف فتح باب رزق للسيدات الغارمات داخل الجمعية .









ولفتت إلى أن الجمعية تنتج يوميا 4 آلاف كمامة ، مشيرة إلى الجمعية تواصلت مع وزارة الصناعة والتجارة لأخذ كافة المواصفات القياسية لتصنيع الكمامة والتى تعتمد بشكل رئيسى على صنعها بشكل وقائى وليس طبيا بهدف تحقيق أقصى وقاية ضد كورونا .









وتابعت: ان الجمعية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا با رتداء الكمامة الطبية ، والحرص على التباعد الاجتماعى .









يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة أطلقت مؤخرا الكمامة القماش بسعر ٥ جنيهات، ويمكن غسلها واستخدامها أكثر من مرة.









وأوضحت