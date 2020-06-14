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4 آلاف كمامة يوميا... تفاصيل إطلاق مبادرة كمامات من صنع الغارمات .. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:53 م
نوال مصطفى
نوال مصطفى
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شيرين عادل
قالت نوال مصطفى رئيس جمعية أطفال السجينات، إن جميع دول العالم تعانى الفترة الحالية من أزمة كورونا خاصة فى ظل الهبوط الاقتصادى وتوقف حركة الانتاج العالمية .


وأوضحت رئيس جمعية أطفال السجينات ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية DMC  ،  أن الجمعية أطلقت مؤخرا "مبادرة كمامات من صنع الغارمات"  بهدف فتح باب رزق للسيدات الغارمات داخل الجمعية .


ولفتت إلى أن الجمعية تنتج يوميا 4 آلاف كمامة ، مشيرة إلى الجمعية  تواصلت مع وزارة الصناعة والتجارة لأخذ كافة المواصفات القياسية لتصنيع الكمامة والتى تعتمد بشكل رئيسى على صنعها بشكل وقائى وليس طبيا بهدف تحقيق أقصى وقاية ضد كورونا .


وتابعت: ان الجمعية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا با رتداء الكمامة الطبية ، والحرص على التباعد الاجتماعى  .


يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة أطلقت مؤخرا الكمامة القماش بسعر ٥ جنيهات، ويمكن غسلها واستخدامها أكثر من مرة.


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